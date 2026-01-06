У Києві чоловік заплатить 17 000 грн за цинічну витівку у магазині: що він накоїв

У Києві оштрафували чоловіка через витівку у магазині

Реклама

У Києві на 17 000 грн оштрафували хулігана. Чоловік під дією психоактивних речовин вирішив влаштувати «шоу» прямо посеред торгового залу, демонструючи відвідувачам свій статевий орган.

Про це йдеться у вироку Солом’янського районного суду м. Києва.

Деталі інциденту

Подія сталася у грудні 2025 року в магазині «Біле та сухе». За даними слідства, уродженець Черкас, перебуваючи «під кайфом», зайшов до магазину. Раптово він роздягнувся та розпочав «активні дії» із задоволення своєї статевої пристрасті.

Реклама

«Перформанс» тривав недовго — небайдужі свідки події втрутилися та припинили дії хулігана ще до приїзду поліції.

Обвинувачений повністю визнав свою провину, не оспорював жодної деталі слідства та погодився на вирок без довгих судових баталій.

Суд зауважив, що дії чоловіка характеризуються «винятковим цинізмом» та повною зневагою до норм моралі та правил поведінки у громадських місцях.

Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним у хуліганстві та призначив йому покарання у вигляді штрафу.

Реклама