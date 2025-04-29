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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві чоловік забив до смерті свою 76-річну матір: фото

У ході сварки чоловік жорстоко побив жінку, цілу ніч вона перебувала у вкрай важкому стані, непритомна, однак горе-син медичну допомогу їй не надав та до медиків не звертався, на ранок мати померла.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Будинок, в якому сталася трагедія

Будинок, в якому сталася трагедія / © Поліція Києва

У Києві чоловік забив до смерті свою 76-річну матір.

Про це повідомила поліція Києва.

«Щоб ввести в оману слідство та приховати свій злочин, фігурант самостійно зателефонував до поліції на спецлінію 102 та повідомив, що, повернувшись додому, виявив вже померлу матір. На місце події негайно прибули оперативники та слідчо-оперативна група територіального підрозділу», — йдеться у повідомленні.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що в той вечір 37-річний чоловік вживав алкогольні напої та між ним та його 76-річною матірʼю, з якою він проживав разом в одній квартирі, виник конфлікт.

«У ході сварки чоловік руками та ногами жорстоко побив жінку. Після отриманих тілесних ушкоджень літня матір цілу ніч перербувала у вкрай важкому стані, без свідомості, однак зловмисник медичну допомогу їй не надав та до медиків не звертався. На ранок потерпіла померла», — розповіди у поліції.

Квартира, у якій сталася трагедія / © Поліція Києва

Квартира, у якій сталася трагедія / © Поліція Києва

Квартира, у якій сталася трагедія / © Поліція Києва

Квартира, у якій сталася трагедія / © Поліція Києва

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть постраждалої.

37-річний горе-син, який жорстоко побив рідну матір та залишив помирати / © Поліція Києва

37-річний горе-син, який жорстоко побив рідну матір та залишив помирати / © Поліція Києва

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині бабуся до смерті забила новонародженого онука стільцем.

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