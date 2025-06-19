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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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704
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1 хв

У Києві чоловік з георгіївською стрічкою погрожував людям у парку: з’явилися фото

Муніципали розповіли деталі інциденту в Деснянському районі, де чоловік 1975 року народження з забороненою георгіївською стрічкою та розкладним ножем залякував перехожих.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Чоловік з георгіївською стрічкою погрожував людям у парку Кіото

Чоловік з георгіївською стрічкою погрожував людям у парку Кіото / © Муніципальна охорона

У Києві чоловік з ножем та георгіївською стрічкою погрожував людям у парку Кіото.

Про це повідомила «Муніципальна охорона» у Facebook.

Під час чергування в парку Кіото, що в Деснянському районі, до патрульних «Муніципальної охорони» звернулися двоє осіб: вони повідомили, що незнайомець погрожував їм ножем, описали його і вказали, де це трапилося.

«Муніципали вирушили на пошуки правопорушника: чоловік сидів на лавці. Під час перевірки встановлено, що він місцевий мешканець, 1975 року народження. Під час спілкування у нього на запʼясті помітили заборонену в Україні георгіївську стрічку, а під час огляду — розкладний ніж», — йдеться у повідомленні.

Чоловік з георгіївською стрічкою погрожував людям ножем у парку Кіото / © Муніципальна охорона

Чоловік з георгіївською стрічкою погрожував людям ножем у парку Кіото / © Муніципальна охорона

Чоловік з георгіївською стрічкою погрожував людям ножем у парку Кіото / © Муніципальна охорона

Чоловік з георгіївською стрічкою погрожував людям ножем у парку Кіото / © Муніципальна охорона

Чоловік з георгіївською стрічкою погрожував людям ножем у парку Кіото / © Муніципальна охорона

Чоловік з георгіївською стрічкою погрожував людям ножем у парку Кіото / © Муніципальна охорона

Чоловік з георгіївською стрічкою погрожував людям ножем у парку Кіото / © Муніципальна охорона

Чоловік з георгіївською стрічкою погрожував людям ножем у парку Кіото / © Муніципальна охорона

Для проведення детальної перевірки викликали поліцейських.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині чоловік з ножем напав на працівників ТЦК.

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