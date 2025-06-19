- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 704
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві чоловік з георгіївською стрічкою погрожував людям у парку: з’явилися фото
Муніципали розповіли деталі інциденту в Деснянському районі, де чоловік 1975 року народження з забороненою георгіївською стрічкою та розкладним ножем залякував перехожих.
У Києві чоловік з ножем та георгіївською стрічкою погрожував людям у парку Кіото.
Про це повідомила «Муніципальна охорона» у Facebook.
Під час чергування в парку Кіото, що в Деснянському районі, до патрульних «Муніципальної охорони» звернулися двоє осіб: вони повідомили, що незнайомець погрожував їм ножем, описали його і вказали, де це трапилося.
«Муніципали вирушили на пошуки правопорушника: чоловік сидів на лавці. Під час перевірки встановлено, що він місцевий мешканець, 1975 року народження. Під час спілкування у нього на запʼясті помітили заборонену в Україні георгіївську стрічку, а під час огляду — розкладний ніж», — йдеться у повідомленні.
Для проведення детальної перевірки викликали поліцейських.
Нагадаємо, на Івано-Франківщині чоловік з ножем напав на працівників ТЦК.