У Києві чоловік викинув новонароджених цуценят в сміття: що відомо про їхню долю

Знайденні цуценята / © Київська міська прокуратура

У Солом’янському районі Києва в контейнері для сміття мешканці виявили зав’язаний пакет, у якому серед побутових відходів лежали п’ятеро новонароджених цуценят стаффордширського тер’єра. Одне з них не вижило. Інших собак передали волонтерам, які доправили їх до клініки для надання допомоги.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Як повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури, за цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами щодо двох і більше тварин, що призвело до загибелі.

Правоохоронці провели обшук у квартирі місцевого мешканця, який може бути причетним до інциденту. У помешканні виявили собаку з ознаками післяпологового стану. Чоловік зізнався, що виніс новонароджених цуценят у пакет і викинув їх до смітника, бо вважав, що вони мертві.

Тіло загиблого цуценяти вилучили та направили на експертизу для встановлення точної причини смерті. Наразі триває досудове розслідування, яке ведуть слідчі Солом’янського управління поліції Києва.

За чинним законодавством, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

