У Києві чоловік встромив ніж у шию дружини під час конфлікту.

Про це повідомили у поліції Києва.

Надзвичайна подія сталася у квартирі на вулиці Салютній у Шевченківському районі столиці.

Як встановили правоохоронці, 48-річний місцевий мешканець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час тривалої сварки вдарив кухонним ножем 38-річну жінку в шию.

«Унаслідок нападу потерпіла отримала тяжкі ушкодження із наскрізним пораненням сонної артерії та яремної вени. Жунку госпіталізували у вкрай важкому стані. На щастя, лікарям вдалося стабілізувати її стан, наразі її життю нічого не загрожує», — йдеться у повідомленні.

Нападник, який важко поранив дружину / © Поліція Києва

Правоохоронці затримали нападника на місці події та вилучили знаряддя вчинення злочину.

Відомо, що чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганство.

Слідчі за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — замах на умисне вбивство. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

