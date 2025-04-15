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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві чоловік вбив жінку через зауваження після сексу

У Києві стався моторошний злочин. Чоловік зґвалтував і вбив жінку.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Згвалтування

У Києві стався моторошний злочин

У Києві до 15 років позбавлення волі засудили чоловіка, який жорстоко зґвалтував і вбив жінку.

Про це йдеться у вироку Святошинського районного суду м. Києва.

За даними слідства, трагедія сталась 23 серпня 2024 року на вулиці Івана Дзюби у Києві. Чоловік та жінка відпочивали у лісосмузі, там вони зайнялись сексом. Вдруге чоловік не зміг вступити у статевий акт. Він вхопив кабачок і жорстоко ним зґвалтував жінку. Після цього він вбив потерпілу.

На суді підсудний провину визнав. Він пояснив, що він знав свою жертву. Того дня вони відпочивали у лісосмузі, займались сексом. За його словами, після статевого акту жінка знову захотіла інтиму, проте чоловік не зміг цього зробити. Тоді він вихопив кабачок та без згоди потерпілої жорстоко її зґвалтував, а потім вбив, бо вона нібито «схопила його за статевий орган».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за п. 10 ч. 2 ст. 115; ч. 5 ст. 152 КК України. Його засудили до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві поліцейський зґвалтував 10-річну дитину та погрожував «посадити її батьків»

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