У Києві чоловік утік після бійки з працівником ТЦК та поліцейськими: відео

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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В одному зі спальних районів міста Києва між військовозобов’язаним чоловіком та працівником районного ТЦК виникла бійка, в яку втрутилися поліцейські.

Відео інциденту поширили в Мережі очевидці.

На опублікованих кадрах видно, як на газоні біля тротуару чоловік у військовій формі та поліцейський б’ються із чоловіком у цивільному одязі, якого повалили на землю. Чоловік чинив активний спротив, завдаючи ударів у відповідь військовослужбовцю.

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На місце інциденту підійшли перехожі, які вимагали «перестати мучити чоловіка». Їхня поява зупинила бійку, військовий та цивільний розійшлися в різні боки, а поліцейські мовчки спостерігали за ситуацією.

Дата публікації 15:26, 18.04.25 Кількість переглядів 33 У Києві сталася бійка чоловіка з працівником ТЦК та поліцейськими

Згодом у Київському міському ТЦК та СП повідомили, що бійку спровокував цивільний громадянин, застосувавши газовий балончик проти військовослужбовця.

«Під час перевірки документів даний громадянин поводився агресивно, відмовився показати військово-облікові документи, після чого дістав газовий балончик та використав його проти військовослужбовця групи оповіщення та спровокував бійку», — йдеться у повідомленні.

У ТЦК повідомили, що на місце події була викликана слідчо-оперативна група, проте громадянин втік завдяки цивільним особам, які перешкоджали роботі працівникам поліції.

У відомстві, яке хдійснює мобілізаційні заходи, нагадали, що громадяни зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ, та пред’являти його за вимогою представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

«Створення конфліктних ситуацій з представниками ТЦК та СП а також поліції тільки грає на користь ворогу і допомагає підривати оборону нашої держави», — наголосили у повідомленні ТЦК.

Громадянина, який був учасником бійки з працівником ТЦК та поліцейськими, оголошено в розшук. Його обіцяють притягнути до кримінальної відповідальності за напад на військовослужбовця та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.

Нагадаємо, в Івано-Франківську чоловік під час затримання вкусив за ногу працівника ТЦК.