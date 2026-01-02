ТСН у соціальних мережах

У Києві чоловік упав у шахту ліфта через відключення світла: що з ним зараз (фото)

Надзвичайники за допомогою гідравлічного інструмента розблокували двері ліфта і врятували постраждалого.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Чоловік у шахті ліфта в Києві

Чоловік у шахті ліфта в Києві / © ДСНС

У Києві 1 січня в дев’ятиповерхівці під час аварійного відключення світла у ліфті застрягло двоє людей. Чоловік намагався самотужки відчинити кабіну, але впав у шахту ліфта та отримав травми.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Києві.

1 січня о 15:20 рятувальники отримали повідомлення про людину, яка опинилася в ліфтовій шахті на вулиці Січових Стрільців.

У дев’ятиповерховому житловому будинку під час аварійного відключення електроенергії між першим і другим поверхами зупинився ліфт, у якому перебували двоє людей. Під час спроб самостійно відчинити двері кабіни чоловік упав у шахту та зазнав травм.

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструмента розблокували двері ліфта, дістали постраждалого на ношах і передали його медикам для подальшої госпіталізації.

Обставини та причини інциденту з’ясовують правоохоронні органи.

Порятунок чоловіка з шахти ліфта в Києві / © ДСНС

Порятунок чоловіка з шахти ліфта в Києві / © ДСНС

Порятунок чоловіка з шахти ліфта в Києві / © ДСНС

Порятунок чоловіка з шахти ліфта в Києві / © ДСНС

Порятунок чоловіка з шахти ліфта в Києві / © ДСНС

Порятунок чоловіка з шахти ліфта в Києві / © ДСНС

Порятунок чоловіка з шахти ліфта в Києві / © ДСНС

Порятунок чоловіка з шахти ліфта в Києві / © ДСНС

До слова, 2 січня у більшості регіонів України удіють графіки погодинних відключень світла через наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. ТСН.ua опублікував актуальні графіки для Києва та всіх областей.

