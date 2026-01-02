- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 1748
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві чоловік упав у шахту ліфта через відключення світла: що з ним зараз (фото)
Надзвичайники за допомогою гідравлічного інструмента розблокували двері ліфта і врятували постраждалого.
У Києві 1 січня в дев’ятиповерхівці під час аварійного відключення світла у ліфті застрягло двоє людей. Чоловік намагався самотужки відчинити кабіну, але впав у шахту ліфта та отримав травми.
Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Києві.
1 січня о 15:20 рятувальники отримали повідомлення про людину, яка опинилася в ліфтовій шахті на вулиці Січових Стрільців.
У дев’ятиповерховому житловому будинку під час аварійного відключення електроенергії між першим і другим поверхами зупинився ліфт, у якому перебували двоє людей. Під час спроб самостійно відчинити двері кабіни чоловік упав у шахту та зазнав травм.
Рятувальники за допомогою гідравлічного інструмента розблокували двері ліфта, дістали постраждалого на ношах і передали його медикам для подальшої госпіталізації.
Обставини та причини інциденту з’ясовують правоохоронні органи.
До слова, 2 січня у більшості регіонів України удіють графіки погодинних відключень світла через наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. ТСН.ua опублікував актуальні графіки для Києва та всіх областей.