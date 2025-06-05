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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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154
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У Києві чоловік у ліфті вимагав інтиму від школярки: як його покарали

У Києві дорослий чоловік переслідував школярку, вимагаючи від неї інтиму.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У Києві чоловік у ліфті вимагав інтиму від школярки: як його покарали

Чоловік у ліфті чіплявся до школярки

У Києві до 1 року та 6 місяців пробаційного нагляду засудили чоловіка, який ганявся за школяркою та вимагав від неї сексу.

Про це йдеться у вироку Святошинського райсуду м. Києва.

За даними суду, 21 травня 2025 року розпивав алкоголь. Згодом він побачив дівчинку, яка поверталась зі школи та почав її переслідувати. Школярка зайшла до свого будинку та викликала ліфт. Після цього підсудний зайшов разом із неповнолітньою до ліфтової кабіни. Коли вони залишились сам-на-сам, чоловік почав чіплятись до дівчини, він пропонував їй інтим, торкався до неї. Неповнолітня вимагала припинити такі дії. На це дорослий заявив: «Я думав ти також цього хочеш». Коли ліфт прибув на 9 поверх, дівчина вирвалась і втекла.

На суді чоловік провину визнав та зазначив, що не оспорює обвинувальний акт.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 154 КК України та присудив йому 1 рік та 6 місяців пробаційного нагляду.

Нагадаємо, в Одесі покарали студентку-медикиню через інтимні фото.

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