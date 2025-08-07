У Києві чоловік спочатку розбещував, а потім вступив у інтимні стосунки з дівчинкою: як його покарали

Чоловіка засудили до 15 років в’язниці

У Києві до 15 років в’язниці засудили чоловіка, який спершу розбещував 11-річну дівчинку, а потім, коли їй виповнилося 13 років, вступав з нею в інтимні стосунки.

Про це повідомила Київська міська прокуратура у Facebook.

«За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Київської міської прокуратури Солом’янським районним судом міста Києва 39-річного чоловіка визнано винним у розбещенні та зґвалтуванні малолітньої дівчинки. Встановлено, що чоловік познайомився з дитиною у дворі будинку, де жив, коли їй було 11 років, а йому 35. Спершу дорослий чоловік схиляв дитину до романтичних стосунків, розповідаючи про взаємини чоловіка та жінки, запрошуючи на прогулянки та демонструючи власні оголені фото. Таким чином чоловік готував дитину до дорослих стосунків з ним», — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі повідомили, що коли дівчинці виповнилось 13 років, чоловік почав вступати з нею в інтимні стосунки. Матір дитини зловживала алкоголем, тож після однієї зі сварок дівчинка переїхала жити до чоловіка та перестала відвідувати школу, на що звернули увагу в навчальному закладі. Після цього дитину вилучили з родини соціальні служби.

У суді в.о. керівника Київської міської прокуратури Сергій Ходаківський як старший групи ювенальних прокурорів просив визнати чоловіка винним за ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 152 КК України та за сукупністю статей призначити йому покарання строком 15 років позбавлення волі.

Вироком суду обвинуваченого, який тривалий час розбещував дівчинку, а потім вступав з нею в інтимні стосунки, засуджено до 15 років в’язниці.

Чоловік у суді своєї вини не визнав, оскільки, на його думку, 13-річна дитина може жити статевим життям з дорослим чоловіком.

Після набрання вироком законної сили обвинуваченого внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Наразі у суді вирішується питання про позбавлення матері батьківських прав щодо дівчини та її сестри. Неповнолітні живуть у прийомній родині.

