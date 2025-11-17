ТСН у соціальних мережах

У Києві чоловік розбещував свою 8-річну племінницю: як його покарають

24-річний киянин проживав разом з сестрою та її малолітньою донькою в одній квартирі, зловмисник мав довірливі стосунки з дитиною, грався з дівчинкою та часто залишався з нею удвох.

Наступні п’ять років свого життя молодик проведе за ґратами

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві молодик розбещував свою 8-річну племінницю.

Про це повідомила поліція Києва.

Під час слідства правоохоронці встановили, що кривдник — 24-річний місцевий мешканець, проживав разом з сестрою та її малолітньою донькою в одній квартирі. Зловмисник мав довірливі стосунки з дитиною, грався з дівчинкою та часто залишався з нею удвох.

«Вдень, поки дівчинка була сама в кімнаті, порушник ліг із нею поряд у ліжко та вчинив розпусні дії. Лише за деякий час малолітня наважилась розповісти про те, що відбулось близьким. Проведене досудове розслідування підтвердило факт вчинення відносно дитини дій сексуального характеру», — йдеться у повідомленні поліції.

Зловмисника було взято під варту та оголошено про підозру за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України.

Зловмисника взято під варту / © Поліція Києва

Днями Деснянський районний суд визнав чоловіка винним у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої та виніс йому вирок: наступні п’ять років свого життя він проведе за ґратами.

Нагадаємо, на Волині 25-річного вчителя Цуманського ліцею підозрюють у розбещенні 15-річного підлітка.

