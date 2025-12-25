- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 442
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві чоловік поранив ножем двох пасажирів у метро
Під час бійки в столичному метро отримали поранення двоє чоловіків. В одного з них — різана рана обличчя, в іншого — поранення руки.
У Києві поліцейські затримали чоловіка, який вчинив бійку та поранив ножем двох пасажирів столичного метрополітену.
Про це повідомили у поліції Києва.
Інцидент стався увечері 25 грудня на станції метро «Контрактова площа».
За попередньою інформацією, на платформі між пасажирами стався раптовий конфлікт, який переріс у штовханину.
Під час сутички 35-річний киянин вдарив двох чоловіків ножем, спричинивши одному з них різану рану обличчя, іншому — поранення руки. Потерпілих госпіталізовано.
Чоловіка, який завдав ножових поранень пасажирам, затримали поліцейські.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, напередодні увечері у Києві двоє чоловіків пригрозили таксисту пістолетом та змусили його безкоштовно возити їх містом. Під час затримання вони також погрожували зброєю поліцейському.