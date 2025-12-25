У Києві чоловік поранив ножем двох пасажирів у метро

Київське метро

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який вчинив бійку та поранив ножем двох пасажирів столичного метрополітену.

Про це повідомили у поліції Києва.

Інцидент стався увечері 25 грудня на станції метро «Контрактова площа».

За попередньою інформацією, на платформі між пасажирами стався раптовий конфлікт, який переріс у штовханину.

Під час сутички 35-річний киянин вдарив двох чоловіків ножем, спричинивши одному з них різану рану обличчя, іншому — поранення руки. Потерпілих госпіталізовано.

Чоловіка, який завдав ножових поранень пасажирам, затримали поліцейські.

© Поліція Києва

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

