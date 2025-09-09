У Києві чоловік пограбував військову, яка проходить там лікування

Затримання чоловіка, який пограбував військову у Києві / © Поліція Києва

У Голосіївському районі Києва 22-річний чоловік пограбував військову, яка зараз лікується у столиці. Поліція спіймала зловмисника, а суд взяв його під варту.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Києві.

Столична поліція отримала повідомлення про грабіж на вулиці Васильківській. На виклик вирушила слідчо-оперативна група та працівники кримінальної поліції.

Правоохоронці з’ясували, що невідомий чоловік пограбував 44-річну військову, яка наразі лікується у Києві. Жінка сиділа у кав’ярні, коли до її столика підбіг зловмисник. Він вихопив сумку з грошима, банківською карткою, документами та втік.

Військова детально описала зловмисника і поліцейські розпочали пошук. Через декілька годин оперативники встановили особу фігуранта. Ним виявився 22-річний місцевий житель.

Правоохоронці затримали зловмисника, вилучили в нього сумку з речами та повернули власниці. Однак, фігурант вже встиг витратити 3000 грн, які вкрав у військової.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану. За це зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у близько 121 тис. грн.

До слова, раніше в Києві 21-річний рецидивіст напав і пограбував 31-річного військовослужбовця. Зловмисник стежив за військовим від метро, а потім у темному провулку вихопив сумку з речами, телефоном, ноутбуком та понад 30 тис. грн. Фігуранта затримали.