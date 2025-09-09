ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
65
Час на прочитання
1 хв

У Києві чоловік пограбував військову, яка проходить там лікування

Чоловік викрав у війської сумку з грошима та документами. Тепер зловмиснику загрожує до 10 років в’язниці.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Затримання чоловіка, який пограбував військову у Києві

Затримання чоловіка, який пограбував військову у Києві / © Поліція Києва

У Голосіївському районі Києва 22-річний чоловік пограбував військову, яка зараз лікується у столиці. Поліція спіймала зловмисника, а суд взяв його під варту.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Києві.

Столична поліція отримала повідомлення про грабіж на вулиці Васильківській. На виклик вирушила слідчо-оперативна група та працівники кримінальної поліції.

Правоохоронці з’ясували, що невідомий чоловік пограбував 44-річну військову, яка наразі лікується у Києві. Жінка сиділа у кав’ярні, коли до її столика підбіг зловмисник. Він вихопив сумку з грошима, банківською карткою, документами та втік.

Військова детально описала зловмисника і поліцейські розпочали пошук. Через декілька годин оперативники встановили особу фігуранта. Ним виявився 22-річний місцевий житель.

Правоохоронці затримали зловмисника, вилучили в нього сумку з речами та повернули власниці. Однак, фігурант вже встиг витратити 3000 грн, які вкрав у військової.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану. За це зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у близько 121 тис. грн.

До слова, раніше в Києві 21-річний рецидивіст напав і пограбував 31-річного військовослужбовця. Зловмисник стежив за військовим від метро, а потім у темному провулку вихопив сумку з речами, телефоном, ноутбуком та понад 30 тис. грн. Фігуранта затримали.

Дата публікації
Кількість переглядів
65
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie