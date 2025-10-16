У Києві чоловік організував схему вивезення ухилянтів за кордон: скільки коштувала послуга

У Києві затримано організатора схеми, за якою чоловіків вивозили з України

У Києві викрили військовослужбовця, який «продавав» чоловікам виїзд до Румунії. Організатора незаконної схеми затримано.

Про це повідомляє поліція Києва.

Деталі справи

Як встановили правоохоронці, для безперешкодного пересування країною зловмисник просив «клієнтів» одягнутися у військовий однострій. Він обіцяв надати їм підробні документи про нібито службове відрядження у західні регіони.

«Вартість таких послуг коштувала бажаючим 9 200 доларів», — йдеться у повідомленні.

Поліцейські зібрали усі необхідні докази, які свідчать про протиправну діяльність чоловіка. Йому оголосили про підозру. Слідство триває.

Раніше заступників мера міста Сокиряни Чернівецької області допомагав вивозити військовозобов’язаних українців з України. Їх переправляли до Молдови в обхід пунктів пропуску.

За даними ДПСУ, схему організував 61-річний житель Хмельницької області. Він і вишукував людей, охочих незаконно потрапити до Молдови. Їх «вели» за маршрутом.

Ціна питання — 7 тисяч доларів з кожного «клієнта».