У Києві чоловік напав на обмінник, щоб розрахуватися з боргами: чим все завершилося

Киянин тижнями готував пограбування обмінника, але злякався тривожної кнопки.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Хотів сплатити борги за допомогою розбою: на Подолі чоловік погрожував касирці пістолетом.

Хотів сплатити борги за допомогою розбою: на Подолі чоловік погрожував касирці пістолетом. / © Поліція Києва

У Києві на Подолі чоловік вчинив розбійний напад на пункт обміну валют, щоб розрахуватися з боргами.

Про це передають столичні поліція і прокуратура.

До обмінника валют на вулиці Костянтинівській зайшов невідомий чоловік у масці. Він направив на касирку пістолет і став вимагати гроші. 54-річна працівниця установи не розгубилась та миттєво натиснула тривожну кнопку. Почувши сигнал, зловмисник злякався і вибіг із приміщення.

Правоохоронці встановили особу нападника. Ним виявився 40-річний мешканець столиці. Як з’ясувалося, за кілька тижнів до вчинення розбою він приходив подивитися як працює фінустанова.

Нападника затримали. Наразі поліцейські повідомили затриманому про підозру — напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із погрозою застосування насильства, що є небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу. Чоловік пояснив, що пішов на розбій, бо хотів закрити свої борги за кредитами.

За скоєне зловмисникові загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

