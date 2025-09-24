У Києві чоловік мастурбував у маршрутці на очах у шокованих людей: як все закінчилось

У Києві чоловік мастурбував у маршрутці / © УНІАН

У Києві до 1 року та 6 місяців пробаційного нагляду засудили чоловіка, який мастурбував у маршрутці на очах у шокованих людей.

Про це йдеться у вироку Голосіївського районного суду м. Києва.

За даними суду, пенсіонер 29 серпня 2025 року у маршрутці "Рокитне-Київ" оголив свій статевий орган та почав мастурбувати. За цим спостерігала шокована пасажирка. Проте чоловік не реагував на зауваження та продовжив свої дії. Згодом до нього викликали поліцію.

Як наслідок - порушнику інкримінували хуліганство.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 296 КК України. Йому присудили 1 рік та 6 місяців пробаційного нагляду.

