ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
4328
Час на прочитання
1 хв

У Києві чоловік мастурбував у маршрутці на очах у шокованих людей: як все закінчилось

На засіданні суду чоловік провину визнав та розкаявся.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У Києві чоловік мастурбував у маршрутці на очах у шокованих людей: як все закінчилось

У Києві чоловік мастурбував у маршрутці / © УНІАН

У Києві до 1 року та 6 місяців пробаційного нагляду засудили чоловіка, який мастурбував у маршрутці на очах у шокованих людей.

Про це йдеться у вироку Голосіївського районного суду м. Києва.

За даними суду, пенсіонер 29 серпня 2025 року у маршрутці "Рокитне-Київ" оголив свій статевий орган та почав мастурбувати. За цим спостерігала шокована пасажирка. Проте чоловік не реагував на зауваження та продовжив свої дії. Згодом до нього викликали поліцію.

Як наслідок - порушнику інкримінували хуліганство.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 296 КК України. Йому присудили 1 рік та 6 місяців пробаційного нагляду.

Нагадаємо, в Одесі суд забрав у жінки "іграшки для дорослих" та оштрафував її на 17 000 грн.

Дата публікації
Кількість переглядів
4328
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie