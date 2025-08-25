У Києві чоловік із ножем напав на товариша: що відомо про інцидент

Чоловік, який зарізав товариша у Києві / © Поліція Києва

У Києві чоловік у стані алкогольного сп’яніння з ножем напав на товариша. Пораненого госпіталізували, проте він помер у лікарні.

Про це повідомляє поліція Києва.

Деталі інциденту

Як зазначили у поліції, потерпілого із тілесними ушкодженнями перехожі виявили біля багатоповерхівки у Деснянському районі. Його госпіталізували до лікарні. На жаль, від отриманих травм він невдовзі помер.

Згодом правоохоронці встановили, що 32-річний чоловік отримав тілесні ушкодження у квартирі свого друга, до якого напередодні прийшов у гості.

«Під час спільного вживання алкогольних напоїв між товаришами відбулась сварка, під час якої господар оселі вдарив гостю ножем у живіт», — деталізували у поліції.

Фігурант затриманий і перебуває під вартою. Йому загрожує 10 років тюрми.

Раніше 19-річний мешканець завдав смертельних ударів ножем жінці, яка проживала неподалік. На крики жінки в коридор вийшов інший сусід, який також зазнав ножових поранень від нападника. Пораненого було госпіталізовано до лікарні.

Усі наявні докази свідчать про причетність чоловіка до злочину. За умисне вбивство та замах на вбивство йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.