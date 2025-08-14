ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
282
Час на прочитання
2 хв

У Києві чоловік глумився з військового, який втратив кінцівку на фронті: деталі скандалу

У Києві нетверезий чоловік показував середній палець військовому та насміхався з нього. До того ж, йому було незрозуміло, що таке “Азов”.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Чоловік у Києві глузував із війського через відсутність кінцівки

Чоловік у Києві глузував із війського через відсутність кінцівки

У Києві спалахнув скандал за участі п’яного «любителя окупантів». Так, на Лук’янівці 55-річний мешканець із вікна багатоповерхівки слухав російську музику та вигукував «Слава Росії!» до військового.

Про це пише «Українська правда. Життя», яка поспілкувалася з власницею кавʼярні Monstera Coffee Марічка Жук.

Небайдужа дівчина опублікувала відео інциденту в Instagram.

Деталі скандалу у Києві

Найбільше обурив той факт, що чоловік глумився з бійця, який втратив кінцівки на фронті, демонструючи, що у нього ноги є, а в пораненого — немає. У такий спосіб він відповів на зауваження військового.

Як розповіла дівчина, конфлікт спалахнув після того, як вона разом із відвідувачами попросила чоловіка вимкнути російську музику. Втім чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, відреагував нецензурною лайкою.

«Жінка каже, що у цьому будинку раніше вже вмикали музику країни-агресора, поліція приїжджала, але мешканці відмовлялися писати заяви. Цього разу Жук до поліції не зверталася, але правоохоронці приїхали, побачивши публікації про інцидент в соцмережах», — йдеться у матеріалі.

У поліції Києва «УП. Життя» повідомили, що з порушником вже провели бесіду й притягнули його до відповідальності.

Дільничні офіцери Шевченківського управління поліції склали адміністративні матеріали за двома статтями:

  • ст. 173 КУпАП — дрібне хуліганство;

  • ст. 178 КУпАП — поява у громадських місцях у п’яному вигляді.

Нагадаємо, після скандалу на концерті білоруського репера Макса Коржа у Варшаві проти 57 українців відкрили провадження про депортацію за агресію та демонстрацію забороненої символіки.

В МЗС прокоментували інцидент. Так, за даними посольства України в Польщі, внаслідок подій під час концерту у Варшаві 9 серпня проти 57 українців розпочато провадження щодо депортації з території країни перебування.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie