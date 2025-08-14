У Києві чоловік глумився з військового, який втратив кінцівку на фронті: деталі скандалу

Чоловік у Києві глузував із війського через відсутність кінцівки

У Києві спалахнув скандал за участі п’яного «любителя окупантів». Так, на Лук’янівці 55-річний мешканець із вікна багатоповерхівки слухав російську музику та вигукував «Слава Росії!» до військового.

Про це пише «Українська правда. Життя», яка поспілкувалася з власницею кавʼярні Monstera Coffee Марічка Жук.

Небайдужа дівчина опублікувала відео інциденту в Instagram.

Деталі скандалу у Києві

Найбільше обурив той факт, що чоловік глумився з бійця, який втратив кінцівки на фронті, демонструючи, що у нього ноги є, а в пораненого — немає. У такий спосіб він відповів на зауваження військового.

Як розповіла дівчина, конфлікт спалахнув після того, як вона разом із відвідувачами попросила чоловіка вимкнути російську музику. Втім чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, відреагував нецензурною лайкою.

«Жінка каже, що у цьому будинку раніше вже вмикали музику країни-агресора, поліція приїжджала, але мешканці відмовлялися писати заяви. Цього разу Жук до поліції не зверталася, але правоохоронці приїхали, побачивши публікації про інцидент в соцмережах», — йдеться у матеріалі.

У поліції Києва «УП. Життя» повідомили, що з порушником вже провели бесіду й притягнули його до відповідальності.

Дільничні офіцери Шевченківського управління поліції склали адміністративні матеріали за двома статтями:

ст. 173 КУпАП — дрібне хуліганство;

ст. 178 КУпАП — поява у громадських місцях у п’яному вигляді.

