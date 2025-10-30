ТСН у соціальних мережах

183
2 хв

У Києві чоловік через ревнощі вдарив суперника ножем у груди: деталі та фото від поліції

Подружжя вже тривалий час не мешкало разом, однак офіційно розлучене не було. Неочікувано побачивши жінку з іншим, у розпачі чоловік намагався вбити суперника.

Світлана Несчетна
Чоловіку загрожує до 15-ти років ув’язнення

Чоловіку загрожує до 15-ти років ув’язнення / © Freepik

У Києві перед судом постане чоловік, який через ревнощі до дружини ледь не вбив суперника: він вдарив його ножем у груди.

Про це повідомила поліція Києва у Facebook.

Подружжя вже тривалий час не мешкало разом, однак офіційно розлучене не було. Неочікувано побачивши жінку з іншим, у розпачі зловмисник вдарив потерпілого ножем у груди.

Наприкінці липня поточного року до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Данила Щербаківського біля одного з будинків сидить чоловік з ножовим пораненням. Тоді, на місці події працювала слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку. Медики ушпиталили потерпілого та надали йому допомогу, наразі життю та здоровʼю чоловіка нічого не загрожує.

За словами начальника Шевченківського управління поліції Ігоря Падюка, у рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці встановили, що 30-річний киянин прийшов до помешкання дружини, з якою вони не проживають разом та ще не встигли розлучитись, й побачив її з іншим чоловіком.

Чоловік через ревнощі намагався вбити суперника / © Поліція Києва

Знаряддя помсти / © Поліція Києва

«Після чого, чоловік у розпачі схопив кухонний ніж та вдарив ним 32-річному потерпілому у груди. Ми швидко встановили особу нападника та затримали його за місцем проживання у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», — йдеться у повідомленні.

Слідчі, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — замах на умисне вбивство.

Наразі досудове розслідування завершено. Слідчі скерували матеріали обвинувального акту до суду. За скоєння особливо тяжкого злочину обвинуваченому загрожує до 15-ти років ув’язнення.

183
