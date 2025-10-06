- Дата публікації
У Києві чоловік через конфлікт із водієм кинув бойову гранату в бік маршрутки: з’явилися фото
Близько 6-ї години ранку один з водіїв кинув бойову гранату «Ф-1» у бік іншого маршрутного таксі, що виїжджало на маршрут. Внаслідок вибуху маршрутка зазнала механічних пошкоджень.
У Києві судитимуть чоловіка, який через конфлікт із водієм кинув бойову гранату в бік маршрутного таксі.
Про це повідомила поліція Києва у Facebook.
Інцидент стався на автомайданчику перевізника у Дарницькому районі.
На спецлінію «102» звернувся директор компанії, що займається пасажирськими перевезеннями у столиці. Заявник розповів, що близько 6-ї ранку один зі співробітників фірми кинув вибуховий пристрій в бік маршрутного автобусу, що саме виїжджав на маршрут слідування, і в результаті цього стався вибух.
На місце події прибули слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, вибухотехнічна служба та працівники кінологічного центру поліції Києва. Правоохоронці затримали винуватця події, а також вилучили фрагменти бойової гранати «Ф-1».
Зловмисником виявився 59-річний місцевий мешканець, який раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів. У Києві він проживав тимчасово та працював водієм у приватній транспортній компанії. Останній пояснив свої дії бажанням налякати одного з колег, з яким він мав тривалий конфлікт.
На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, однак маршрутне таксі зазнало механічних пошкоджень.
Слідчі, за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури оголосили порушнику про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження з бойовими припасами.
Наразі досудове розслідування завершено та обвинувальний акт скеровано до суду. Наступні сім років правопорушник може провести за ґратами.
