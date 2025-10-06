У Києві чоловік через конфлікт із водієм кинув бойову гранату в бік маршрутки: з’явилися фото

У Києві водій кинув бойову гранату в маршрутку опонента / © Поліція Києва

Реклама

У Києві судитимуть чоловіка, який через конфлікт із водієм кинув бойову гранату в бік маршрутного таксі.

Про це повідомила поліція Києва у Facebook.

Інцидент стався на автомайданчику перевізника у Дарницькому районі.

Реклама

На спецлінію «102» звернувся директор компанії, що займається пасажирськими перевезеннями у столиці. Заявник розповів, що близько 6-ї ранку один зі співробітників фірми кинув вибуховий пристрій в бік маршрутного автобусу, що саме виїжджав на маршрут слідування, і в результаті цього стався вибух.

На місце події прибули слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, вибухотехнічна служба та працівники кінологічного центру поліції Києва. Правоохоронці затримали винуватця події, а також вилучили фрагменти бойової гранати «Ф-1».

Зловмисником виявився 59-річний місцевий мешканець, який раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів. У Києві він проживав тимчасово та працював водієм у приватній транспортній компанії. Останній пояснив свої дії бажанням налякати одного з колег, з яким він мав тривалий конфлікт.

На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, однак маршрутне таксі зазнало механічних пошкоджень.

Реклама

У Києві водій кинув бойову гранату в маршрутку опонента / © Поліція Києва

У Києві водій кинув бойову гранату в маршрутку опонента / © Поліція Києва

У Києві водій кинув бойову гранату в маршрутку опонента / © Поліція Києва

У Києві водій кинув бойову гранату в маршрутку опонента / © Поліція Києва

У Києві водій кинув бойову гранату в маршрутку опонента / © Поліція Києва

Слідчі, за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури оголосили порушнику про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження з бойовими припасами.

Наразі досудове розслідування завершено та обвинувальний акт скеровано до суду. Наступні сім років правопорушник може провести за ґратами.

Нагадаємо, у Броварах 44-річний чоловік погрожував родині гранатою, щоб від нього не пішла кохана.