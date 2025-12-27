- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 783
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві четверта тривога за день: що летить
Влада закликає перебувати у безпечних місцях.
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.
Про це повідомили в КМДА.
За інформацією моніторингових каналів у бік Києва летять 2 БпЛА з півдня.
У ПС України повідомили про рух безпілотників на Київщині повз Глеваху у напрямку Василькова.
Також повітряна тривога лунає у частині Київської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Житомирської, Кіровоградської, Дніпропетровської областей, також у Донецькій, Луганській областях та А.Р. Крим.
Нагадаємо, протягом ночі та зранку у Києві сталася серія вибухів. Росіяни здійснили масований удар по столиці, застосувавши ракети та безпілотники. У багатьох районах сталися пошкодження та руйнування житлових будинків. Сталися пожежі.
Атака занурила Київ у холод і темряву. У місті спостерігаються перебої з опаленням, водою та світлом. Зокрема, без централізованого опалення наразі понад 2 600 житлових будинків, майже 200 дитячих садків і понад сто шкіл.