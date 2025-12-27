У Києві четверта тривога за день: що летить

Повітряна тривога / © tsn.ua

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.

Про це повідомили в КМДА.

За інформацією моніторингових каналів у бік Києва летять 2 БпЛА з півдня.

У ПС України повідомили про рух безпілотників на Київщині повз Глеваху у напрямку Василькова.

Також повітряна тривога лунає у частині Київської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Житомирської, Кіровоградської, Дніпропетровської областей, також у Донецькій, Луганській областях та А.Р. Крим.

Нагадаємо, протягом ночі та зранку у Києві сталася серія вибухів. Росіяни здійснили масований удар по столиці, застосувавши ракети та безпілотники. У багатьох районах сталися пошкодження та руйнування житлових будинків. Сталися пожежі.

Атака занурила Київ у холод і темряву. У місті спостерігаються перебої з опаленням, водою та світлом. Зокрема, без централізованого опалення наразі понад 2 600 житлових будинків, майже 200 дитячих садків і понад сто шкіл.