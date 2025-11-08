ТСН у соціальних мережах

Київ
370
1 хв

У Києві через відключення світла зупинився електротранспорт: деталі (відео)

Через екстрені відключення електроенергії частково зупинились трамваї, тролейбуси та метро.

Софія Бригадир
Тролейбус

У Києві 8 листопада 2025 року стався масштабний збій у роботі громадського транспорту з причини відсутності напруги в електромережі. Після нічних російських обстрілів енергетичної інфраструктури України — частина столичного електротранспорту зупинилася.

Про це повідомили очевидці та пресслужба «Київпастрансу».

Вранці без напруги залишилися кілька тролейбусних маршрутів і швидкісний трамвай №3. Згодом до них приєдналося метро — на станції «Політехнічний інститут» пасажири повідомляли про повну темряву на ескалаторах і у вестибюлі. Лише подекуди мерехтіло аварійне освітлення.

Як повідомляють очевидці, на Шулявці повністю зупинилися тролейбуси через відсутність напруги у мережі. Також припинили рух трамваї, що прямують у бік Борщагівки. Пасажири вимушені йти пішки. Водночас на вулиці Данила Щербаківського повністю зупинився рух тролейбусів.

Як повідомили в КП «Київпастранс», у місті діють графіки аварійних відключень, тому електротранспорт зазнає перебоїв. В столиці через відсутність електропостачання тимчасово зупинився й міський фунікулер.

В «Київпастрансі» близько 12:00 додали, що затримується рух трамваїв № 1, 2, 3 та 15, а також тролейбусів понад 15 маршрутів — зокрема №№ 1, 4, 5, 7, 11, 12, 16, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 35, 39, 41, 42, 43, 45.

Рух трамваїв було відновлено о 12:27, а тролейбусів — о 13:33. Наразі повідомляється, що транспорт курсує за власними схемами.

Нагадаємо, у ніч проти 8 листопада армія Росії комбіновано атакувала критичну інфраструктуру України дронами та ракетами повітряного, наземного та морського базування.

Внаслідок атаки «Укренерго» запровадило екстрені графіки обмеження споживання електроенергії у багатьох регіонах країни.

370
