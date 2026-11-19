У центрі Києва внаслідок атаки РФ постраждав Володимирський собор

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Під час вечірньої атаки на Київ 19 листопада зазнав пошкоджень Володимирський собор на бульварі Тараса Шевченка в центрі столиці.

Про деталі атаки розповіли в ПЦУ.

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Зазначається, що внаслідок вибуху поруч з храмом хвилею вибито частину вікон у вівтарі собору, вони з рамами впали всередину. Пошкодження зазнали елементи східного фасаду храму. Також уламки впали на прилеглу територію, пошкодивши припарковані на узбіччі автомобілі.

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«Володимирський собор — унікальна духовна, культурна та історична памʼятка в центрі української столиці. На стінах храму знаходяться шедеври монументального іконографічного мистецтва ХІХ століття світового рівня. Пошкодження цього храму внаслідок російської атаки є ще одним злочином, за який кремлівська імперія зла має відповідати перед людським і Божим законом», — йдеться в повідомленні ПЦУ.

Настоятель Володимирського собору проторєрей Борис Табачек розповів ТСН, що в цьому храмі продовжують молитися за Україну, перемогу та наших воїнів. За його словами, на щастя, постраждалих у соборі внаслідок атаки немає.

Нагадаємо, що Володимирський собор був збудований у другій половині XIX століття на честь князя Володимира Великого. Будівля є пам’яткою архітектури національного значення. Значну художню цінність мають внутрішні настінні розписи.

Нагадаємо, що сьогодні Росія вдруге за день атакувала дронами Київ.

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