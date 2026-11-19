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У Києві через удар РФ пошкоджений Володимирський собор (фото)
Під час вечірньої російської атаки на Київ 19 листопада вибуховою хвилею пошкодило Володимирський собор.
Під час вечірньої атаки на Київ 19 листопада зазнав пошкоджень Володимирський собор на бульварі Тараса Шевченка в центрі столиці.
Про деталі атаки розповіли в ПЦУ.
Зазначається, що внаслідок вибуху поруч з храмом хвилею вибито частину вікон у вівтарі собору, вони з рамами впали всередину. Пошкодження зазнали елементи східного фасаду храму. Також уламки впали на прилеглу територію, пошкодивши припарковані на узбіччі автомобілі.
«Володимирський собор — унікальна духовна, культурна та історична памʼятка в центрі української столиці. На стінах храму знаходяться шедеври монументального іконографічного мистецтва ХІХ століття світового рівня. Пошкодження цього храму внаслідок російської атаки є ще одним злочином, за який кремлівська імперія зла має відповідати перед людським і Божим законом», — йдеться в повідомленні ПЦУ.
Настоятель Володимирського собору проторєрей Борис Табачек розповів ТСН, що в цьому храмі продовжують молитися за Україну, перемогу та наших воїнів. За його словами, на щастя, постраждалих у соборі внаслідок атаки немає.
Нагадаємо, що Володимирський собор був збудований у другій половині XIX століття на честь князя Володимира Великого. Будівля є пам’яткою архітектури національного значення. Значну художню цінність мають внутрішні настінні розписи.
Нагадаємо, що сьогодні Росія вдруге за день атакувала дронами Київ.