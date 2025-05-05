У Києві через прорив труби зупинено рух трамваїв на п’яти маршрутах (фото)

Трамваї / © Київпастранс

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У Києві на розі вулиць Остафія Дашкевича та Чорних Запорожців стався масштабний порив трубопроводу холодного водопостачання. В результаті аварії під трамвайними коліями утворилася вирва, через що було повністю призупинено рух трамваїв у двох напрямках.

Про це повідомили в КП «Київпастранс» та Київська міська державна адміністрація.

Затримується рух таких трамваїв: №22, №27, №28, №33 та №35 які наразі не курсують на цій ділянці.

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Місцеві мешканці й пасажири вже стикнулися з незручностями, оскільки порушення розкладу пронизують транспортне сполучення в цьому районі.

На місці інциденту працюють аварійні бригади «Київводоканалу» та «Київтеплоенерго», які проводять ремонтні роботи для ліквідації наслідків пориву.

Очевидці події повідомляють, що у момент прориву вода била з-під землі потужним струменем, утворюючи справжній фонтан прямо на вулиці.

Про строки відновлення руху поки не повідомляється. На час ліквідації наслідків прориву труби організовано тимчасовий автобусний маршрут № 28-Т. Він курсуватиме від Дарницької площі до вул. Милославської.

Дата публікації 13:46, 05.05.25 Кількість переглядів 5 У Києві через прорив труби зупинено рух трамваїв п’яти маршрутів

Нагадаємо, раніше ми про те, що у Києві помітили трамвай з «акваріумом» у салоні. Так пасажири жартома назвали вікно трамвая «Електрон», де поміж скла потрапила чимала кількість води.