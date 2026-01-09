ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
637
Час на прочитання
1 хв

У Києві через падіння уламків БпЛА спалахнули пожежі у двох районах

Унаслідок падіння уламків ворожого безпілотника вночі у Києві виникли пожежі в Дніпровському та Печерському районах, на місця подій виїхали екстрені служби.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 9 січня 2025 року у Дніпровському районі столиці через падіння уламків БпЛА сталося загоряння в нежитловій будівлі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Печерському районі зафіксовано пожежу в житловому будинку. Також за іншою адресою на Печерську палають автомобілі у дворі житлової забудови.

На всі локації прямують підрозділи ДСНС та інші екстрені служби. Дані щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, що раніше у Києві оголосили повітряну тривогу: що загрожує столиці.

Мешканцям Києва радять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Дата публікації
Кількість переглядів
637
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie