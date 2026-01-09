У Києві через падіння уламків БпЛА спалахнули пожежі у двох районах

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 9 січня 2025 року у Дніпровському районі столиці через падіння уламків БпЛА сталося загоряння в нежитловій будівлі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Печерському районі зафіксовано пожежу в житловому будинку. Також за іншою адресою на Печерську палають автомобілі у дворі житлової забудови.

На всі локації прямують підрозділи ДСНС та інші екстрені служби. Дані щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, що раніше у Києві оголосили повітряну тривогу: що загрожує столиці.

Мешканцям Києва радять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.