У Києві через падіння уламків БпЛА спалахнули пожежі у двох районах
Унаслідок падіння уламків ворожого безпілотника вночі у Києві виникли пожежі в Дніпровському та Печерському районах, на місця подій виїхали екстрені служби.
У ніч проти 9 січня 2025 року у Дніпровському районі столиці через падіння уламків БпЛА сталося загоряння в нежитловій будівлі.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
У Печерському районі зафіксовано пожежу в житловому будинку. Також за іншою адресою на Печерську палають автомобілі у дворі житлової забудови.
На всі локації прямують підрозділи ДСНС та інші екстрені служби. Дані щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюються.
Нагадаємо, що раніше у Києві оголосили повітряну тривогу: що загрожує столиці.
Мешканцям Києва радять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.