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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві через обстріл РФ частково зачинено станцію метро "Святошин": подробиці

Внаслідок атаки РФ у столиці частково порушена робота станції метро «Святошин».

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Метро

Метро

Окупанти завдали чергового удару по Києву в ніч на 23 червня. У результаті атаки було частково пошкоджено інфраструктуру станції метро «Святошин», яка розташована на Святошинсько-Броварській лінії столичного метрополітену.

Про це повідомляє КМДА.

Наразі тимчасово припинено роботу одного з виходів зі станції — у напрямку Чорнобаївської площі (Героїв Бресту), що веде до мосту.

Незважаючи на пошкодження, загальний графік роботи станції не змінено — метро продовжує працювати у звичайному режимі.

Також перекритий рух транспорту поблизу станції метрополітену «Святошин» та на вул. Івана Виговського.

Нагадаємо, внаслідок атаки окупантів на Київ пожежі та руйнування зафіксовані у декількох районах міста. Щонайменше четверо людей загинули, ще 13 — постраждали.

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