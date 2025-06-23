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- Київ
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У Києві через обстріл РФ частково зачинено станцію метро "Святошин": подробиці
Внаслідок атаки РФ у столиці частково порушена робота станції метро «Святошин».
Окупанти завдали чергового удару по Києву в ніч на 23 червня. У результаті атаки було частково пошкоджено інфраструктуру станції метро «Святошин», яка розташована на Святошинсько-Броварській лінії столичного метрополітену.
Про це повідомляє КМДА.
Наразі тимчасово припинено роботу одного з виходів зі станції — у напрямку Чорнобаївської площі (Героїв Бресту), що веде до мосту.
Незважаючи на пошкодження, загальний графік роботи станції не змінено — метро продовжує працювати у звичайному режимі.
Також перекритий рух транспорту поблизу станції метрополітену «Святошин» та на вул. Івана Виговського.
Нагадаємо, внаслідок атаки окупантів на Київ пожежі та руйнування зафіксовані у декількох районах міста. Щонайменше четверо людей загинули, ще 13 — постраждали.