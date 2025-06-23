У Києві через обстріл РФ частково зачинено станцію метро "Святошин": подробиці

Метро

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Окупанти завдали чергового удару по Києву в ніч на 23 червня. У результаті атаки було частково пошкоджено інфраструктуру станції метро «Святошин», яка розташована на Святошинсько-Броварській лінії столичного метрополітену.

Про це повідомляє КМДА.

Наразі тимчасово припинено роботу одного з виходів зі станції — у напрямку Чорнобаївської площі (Героїв Бресту), що веде до мосту.

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Незважаючи на пошкодження, загальний графік роботи станції не змінено — метро продовжує працювати у звичайному режимі.

Також перекритий рух транспорту поблизу станції метрополітену «Святошин» та на вул. Івана Виговського.

Нагадаємо, внаслідок атаки окупантів на Київ пожежі та руйнування зафіксовані у декількох районах міста. Щонайменше четверо людей загинули, ще 13 — постраждали.