В Києві через генератор у квартирі загинула родина: моторошні подробиці

У Києві через генератор в квартирі загинула ціла родина / © Поліція Києва

У Деснянському районі столиці сталася жахлива трагедія, яка забрала життя трьох людей. Через порушення правил експлуатації генератора у власній квартирі загинула 30-річна жінка та її літні батьки.

Про це повідомили в поліції Києва.

Як повідомили поліцейські, історія почалася з повідомлення про зникнення 30-річної киянки. Правоохоронці, розшукуючи жінку, з’ясували, що вона поїхала провідати батьків на Лісовий масив і залишилася в них на ночівлю.

«Днями правоохоронці отримали повідомлення про зникнення 30-річної місцевої мешканки й під час перевірки оселі її батьків виявили тіла всіх трьох без ознак життя. У помешканні працював генератор, живлення до якого надходило від газового балона», — повідомили поліцейські.

За інформацією поліцейських, пристрій стояв на балконі, проте двері до кімнати, де спали люди, залишалися відчиненими. Результати судово-медичної експертизи підтвердили найгірші побоювання: родина померла від гострого отруєння чадним газом. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з приміткою «нещасний випадок».

«Правоохоронці наголошують: чадний газ немає запаху та кольору, але надзвичайно небезпечний — отруєння може статися за лічені хвилини. Генератори та паливо повинні використовуватися тільки на відкритому повітрі!», — зауважили в поліції.

Нагадаємо, в Ірпені під Києвом молода пара загинула від отруєння чадним газом з генератора.

До слова, у Києві та Київській області завершено ключовий етап аварійно-відновлювальних робіт із відновлення електропостачання, однак у столиці та низці регіонів ще діють аварійні графіки відключень через складні погодні умови та значне навантаження на енергосистему.