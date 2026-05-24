- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 688
- Час на прочитання
- 2 хв
У Києві через атаку РФ згоріла весільна сукня дівчини: реакція українок розчулила Мережу
У Києві через російський обстріл у ТРЦ згоріла весільна сукня нареченої. Українки влаштували зворушливий флешмоб підтримки.
Росія завдала чергової масованої атаки 24 травня по Україні. Найбільше постраждав Київ та область. Відомо, що у київському ТРЦ «Квадрат» спалахнула пожежа. У Мережі киянка під ніком dasha_sliesarenko поділилась сумною новиною — її весільна сукня, ймовірно, згоріла у тому ТРЦ.
Про це вона розповіла у Threads.
«Тільки що зрозуміла, що зараз в ТРЦ Квадрат згорів мій весільний наряд, який я віддала на ушивку. Весілля через 20 днів….», — написала Даша Слєсаренко.
Допис дівчини швидко став вірусним та зворушив українських жінок. Десятки користувачок почали безкоштовно пропонувати їй свої весільні сукні та подарунки, аби врятувати свято.
Зокрема, користувачки пропонували свої весільні сукні. Деякі готові були віддати безкоштовно, аби свято для дівчини точно відбулося якнайкраще.
Також висловлювали співчуття.
До них приєдналися й інші дівчата, готові передати свій одяг після хімчистки.
Деякі українки висловили готовність організувати оперативну доставку сукні навіть з Канади та залучити того ж майстра, який її створив.
«Ніколи не думала, шо настане день, аби я за власним бажанням погодилась розстатися з своєю сукнею. Він настав! За 20 днів долетить з Канади, якшо треба. Вона така одна, на замовлення, пошита майстринею в Херсоні. Зріст до 165/63-65 по вазі десь, але там трошки запасу є в талії. Відправлю вам не жалкуючи, за власний кошт, якщо підходять параметри. Там же в Києві зараз є майстриня, яка її пошила, і зможе підправити», — зазначила користувачка.
Інші користувачі були дуже розчуленні від такої жіночої доброзичливості.
До того ж для майбутньої родини почали пропонувати й інші святкові речі.
«Чи можна запропонувати Вам вироби зі слов’янської кераміки у якості весільного подарунку?», — запитала користувачка.
Наразі під постом Даші Слєсаренко триває обговорення. А дівчата і досі пропонують свої весільні сукні, аби заплановане весілля відбулося вчасно, попри наслідки війни.
Масована атака РФ на Київ 24 травня — останні новини
Нагадаємо, у ніч проти неділі, 24 травня, російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку по території України, застосувавши балістичні та крилаті ракети, аеробалістичні Х-47М2 «Кинджал», а також ударні безпілотники.
У ніч проти 24 травня Росія також завдала удару по Шевченківському району Києва. Постраждали цивільні об’єкти, є жертви.
Раніше повідомлялося, що у Шевченківському районі Києва після російської атаки вхід до укриття однієї зі шкіл, де перебували люди, попередньо засипало уламками.