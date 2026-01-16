ТСН у соціальних мережах

У Києві частину закладів освіти переведуть на дистанційне навчання

Київ готується до змін в освітньому процесі: студенти повертаються до онлайн-пар, а школи очікують на вердикт профільного департаменту.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Студенти

Студенти / © flickr.com

У Києві заклади вищої та професійно-технічної освіти будуть переведені у режим дистанційного навчання. Наразі столична влада ще вирішує долю шкіл, де можливе як онлайн-навчання, так і подовження канікул до початку лютого.

Про це речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп повідомила у ефірі телемарафону.

«Вищі навчальні заклади, всі заклади професійно-технічної освіти, які знаходяться в Києві, будуть переведені в режим дистанційного навчання. Що стосується шкіл, так, така заява була, чекаємо відповідного рішення… департаменту (освіти і науки КМДА — ред.), і процес, імовірно, буде зупинений або переведений на дистанційний графік», — зазначила Поп.

Водночас вона сказала, що значна частина столичних шкіл паралельно функціонує як «Пункти незламності», тому умови перебування дітей у таких закладах можуть залишатися прийнятними.

«Проте якщо рішення буде прийнято, і вже про це заявили, то до 1 лютого, в принципі, цей процес буде дистанційним або будуть канікули в діток», — підсумувала речниця КМВА.

Нагадаємо, 14 січня стало відомо, що через значне похолодання та надзвичайну ситуацію в енергетиці в Україні можуть змінити формат навчання. Президент Володимир Зеленський доручив Міносвіти та місцевій владі підготувати пропозиції щодо організації освітнього процесу в цих умовах.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що в Києві для шкіл запроваджують або подовжують канікули до 1 лютого 2026 року, тоді як дитячі садки працюватимуть у звичному режимі. В інших регіонах ОВА мають самостійно обрати формат: або перехід на дистанційне навчання, або канікули до лютого.

