У Києві частина мешканців залишилась без світла: що сталося

Обставини інциденту уточнюються.

Дар'я Щербак
Відключення світла в Києві

© Getty Images

В окремих частинах Дніпровського району Києва зафіксовано перебої з електропостачанням.

Про це повідомили у КМДА.

За попередніми даними, причиною стала пожежа на підстанції.

У КМДА зазначили, що аварійні бригади вже прибули на місце події та працюють над ліквідацією наслідків.

Пожежа на підстанції.

Через відсутність напруги в мережі виникли затримки руху електротранспорту.

Зокрема, це стосується тролейбусів №№ 30, 31, 34, 37, 43, 44, 47, 50, 50-К, а також трамваїв №№ 22, 27, 28, 33, 35.

Пасажирів закликають стежити за змінами руху транспорту в офіційних каналах.

Нагадаємо, 16 квітня російська армія масовано атакувала Київ ракетами і дронами. За останніми даними, через ворожий обстріл столиці кількість постраждалих зросла до 62, серед яких четверо неповнолітніх віком від 5 до 17 років. Унаслідок ударів загинули чотири людини, зокрема 12-річний хлопчик. На місцях влучань працювали понад 150 поліцейських та профільні служби, які фіксували наслідки та приймали звернення громадян щодо пошкодження майна.

