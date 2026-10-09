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- Київ
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У Києві частково зупинили рух транспорту: які райони «зачепило» (оновлено)
У частині столиці громадський транспорт тимчасово не курсує через знеструмлення контактної мережі.
Зранку 9 жовтня у Києві через проблеми з електропостачанням частково зупинився громадський транспорт.
Про це повідомили у Телеграм-каналі «Київпастрансу».
Зазначається, що у кількох районах столиці рух тимчасово призупинили через відсутність напруги в контактній мережі. Станом на 07:30 обмеження стосуються Оболонського, Подільського та Святошинського районів.
«Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту буде повідомлено додатково», — наголошують у пресслужбі.
Для забезпечення перевезення пасажирів збільшено кількість рухомого складу на автобусних маршрутах №№ 32, 99. Організовано рух тимчасових автобусів:
№ 12т — від площі Шевченка до Пущі-Водиці;
№ 19т — від Контрактової площі до площі Шевченка.
Нагадаємо, напередодні увечері у Міністерстві енергетики повідомили, що через новий обстріл пошкоджено частину обладнання, яке живить столицю. Внаслідок цього в кількох районах Києва масово зникло світло.
Через відключення на деяких водокачках впав тиск води. Проблеми з водопостачанням зафіксували у п’яти районах на правому березі. Окрім того, через збій із зовнішньою електроенергією у метрополітені повністю зупиняли рух поїздів та ескалатори.