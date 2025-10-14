- Дата публікації
У Києві частково зникло світло: які райони без електрики
У кількох районах Києва раптово зникло світло.
Увечері, 14 жовтня, у Києві подекуди зникло світло.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Зазначається, що через перенавантаження мережі виникла проблема на одному з енергообʼєктів столиці. Частково зникло світло в Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах.
У ДТЕК уточнили, що знеструмлення сталося через аварію на високовольтних лініях.
Наразі фахівці працюють над відновленням енергопостачання.
Тим часом у Мережі діляться фото, як столиця поринула у вечірній морок.
Також у Мережі пишуть про перебої з електропостачанням у метро, хоча декілька годин тому в підземці заперечували таку інформацію.
Згодом КП «Київський метрополітен» уточнив, що через перебої з електропостачанням на окремих станціях метро короткочасно знизилася напруга, і система перейшла на резервне живлення. Перерва тривала до 1 хвилини. Наразі всі станції працюють у звичайному режимі, метро функціонує без перебоїв.
Нагадаємо, що сьогодні ввечері нова хвиля аварійних відключень світла охопила низку областей України.