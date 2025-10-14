ТСН у соціальних мережах

У Києві частково зникло світло: які райони без електрики

У кількох районах Києва раптово зникло світло.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Відключення світла у Києві 14 жовтня

Відключення світла у Києві 14 жовтня / © Associated Press

Увечері, 14 жовтня, у Києві подекуди зникло світло.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зазначається, що через перенавантаження мережі виникла проблема на одному з енергообʼєктів столиці. Частково зникло світло в Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах.

У ДТЕК уточнили, що знеструмлення сталося через аварію на високовольтних лініях.

Наразі фахівці працюють над відновленням енергопостачання.

Тим часом у Мережі діляться фото, як столиця поринула у вечірній морок.

Також у Мережі пишуть про перебої з електропостачанням у метро, хоча декілька годин тому в підземці заперечували таку інформацію.

Згодом КП «Київський метрополітен» уточнив, що через перебої з електропостачанням на окремих станціях метро короткочасно знизилася напруга, і система перейшла на резервне живлення. Перерва тривала до 1 хвилини. Наразі всі станції працюють у звичайному режимі, метро функціонує без перебоїв.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері нова хвиля аварійних відключень світла охопила низку областей України.

