У Києві частково перекриють міст Метро: що відомо

Міст Метро у Києві

У Києві на вихідних, 15 та 16 листопада, частково обмежать рух транспорту на мосту Метро через річку Дніпро. Обмеження пов’язані з проведенням ремонту асфальтобетонного покриття.

Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор» на офіційному порталі Київської міської ради.

«Мостовики ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття в крайній правій смузі руху у напрямку з правого на лівий берег Дніпра. Роботи триватимуть із 8:00 15 листопада до 22:00 16 листопада», — зазначили у корпорації.

Комунальна корпорація «Київавтодор» заздалегідь перепрошує водіїв за тимчасові незручності та закликає громадян враховувати ці обмеження під час планування своїх маршрутів містом.

Нагадаємо, після атаки на Київ 14 листопада вже усунули локальні аварійні відключення світла. Водночас у двох районах столиці є перебої з опаленням.

Речниця КМВА заявила, що проблеми локалізовані та будуть усунені «до кінця доби або протягом кількох днів».