"Крижаний" будинок у Києві

У Києві будинок перетворився на крижану печеру. Мешканці змушені залишити свої квартири.

Кадри оприлюднили «Новини Live».

Що відомо

Усе через перепад напруги, вналсдіок чого зайнялася електропроводка. Після гасіння займання водою затопило сходинки — вони замерзли.

«Оскільки система опалення в будинку повністю електрична, температура в квартирах опустилася до рівня, непридатного для проживання. Через холод мешканці змушені масово залишати свої домівки», — йдеться у матеріалі.

Раніше зазначалося, що у Києві без теплопостачання залишаються 36 житлових будинків із майже 6000.

«Кожен цей будинок у зоні особливої уваги. На кожному працюють відповідні фахівці та аварійні бригади. Завдання — до кінця доби відновити теплопостачання у всіх таких будинках», — наголосили у КМДА.