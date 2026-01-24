ТСН у соціальних мережах

У Києві будуть два важкі тижні - енергетик дав невтішний прогноз

У Києві прогнозують складну ситуацію з енергопостачанням.

Київ / © Associated Press

У Києві найближчі два тижні очікується складна ситуація з енергопостачанням через значні руйнування після атак РФ.

Про це заявив голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв у етері КИЇВ24.

«Давайте оптимістичний прогноз. Для Києва два наступних тижні буде достатньо важким. Є суттєві руйнування, є суттєві пошкодження певних об’єктів і на території міста Києва», — сказав Ігнатьєв.

За його словами, пошкодження зафіксовані, зокрема, на ключових об’єктах генерації.

«Це вже не секрет ні для кого — ТЕЦ-5, ТЕЦ-6. Уже і фото поширилися в соціальних мережах, у телеграм-каналах. На жаль, ці великі елементи, скажімо так, металеві, які летіли, які називалися ЦЕКОН, вони летіли на підстанцію», — зазначив він.

Ігнатьєв нагадав, що удари були спрямовані по стратегічно важливій інфраструктурі.

«Це летіло на підстанцію Київська 750, яка з’єднує Рівненську атомну станцію з містом Києвом і фактично забезпечує 80% постачальної енергії для міста Києва. Там, де нещодавно загинув пан Олексій Брехт, один із керівників „Укренерго“», — повідомив він.

У зв’язку з цим він закликав мешканців столиці бути готовими до перебоїв.

«Треба мати певний запас води, продуктів харчування, якийсь буханець хліба з собою мати, на роботу беріть канапки. Також може бути, що ви можете затримуватися в метрополітені — бачимо, сьогодні метрополітен працює нерегулярно», — наголосив Ігнатьєв.

За його словами, складна ситуація триватиме щонайменше два тижні.

«Тому два тижні будемо мати достатньо важкий стан у локальній енергосистемі міста Києва через те, що ворог намагається максимально знищити місто Київ», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що Київ оперативно розгортає додаткові цілодобові опорні пункти.

