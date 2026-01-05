ТСН у соціальних мережах

У Києві БпЛА влучив у медичний заклад на Оболоні: є постраждалі

За попередньою інформацією, в Оболонському районі Києва внаслідок ворожої атаки зафіксували влучання безпілотника по будівлі медичного закладу.

Олена Кузьмич
Російська атака на Київ

Російська атака на Київ / © фото з соцмереж

У ніч проти 5 січня в Оболонському районі Києва зафіксували загоряння внаслідок ворожої атаки.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За даними моніторингових каналів, йдеться про влучання ворожого безпілотника у будівлю приватної клініки на Оболоні.

За попередньою інформацією, на момент атаки всередині перебували люди.

Інформацію про влучання у приватний медичний заклад підтвердив голова Оболонської РДА Кирило Фесик, який також прямує на місце інциденту.

“Чергова атака на столицю. На жаль, зафіксовано влучання уламків на території Оболонського району. Усі служби працюють на місці. ільш детальна зведена інформація буде надана після відбою повітряної тривоги. Мешканців закликають перебувати в безпечних місцях до завершення загрози”, - йдеться у повідомленні.

Контактні номери гарячої лінії:

  • 066 356 35 20

  • 044 334 61 02

В Оболонському районі проводиться евакуація людей з постраждалої внаслідок атаки будівлі. Внаслідок атаки одна жінка постраждала, їй надається допомога на місці.

Оновлено об 04:45 Кількість постраждалих зросла до двох осіб

Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань наразі уточнюється.

Нагадаємо, що раніше у Полтаві пролунали вибухи.

