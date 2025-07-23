У Києві блогери видавали себе за поліцію для хайпу у соцмережах (фото)

Блогери / © Поліція Києва

Реклама

У Києві блогери знімали відео у формі поліції, імітуючи перевірки документів та затримання. Вони публікували цей контент у соцмережах, що вводило в оману та дискредитувало роботу правоохоронців.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва у Telegram.

«Так, під час моніторингу правоохоронці виявили близько десяти відеороликів, на яких невідомі особи, одягнені у поліцейський однострій, проводили псевдо-перевірки документів, імітували затримання, чим створювали хибне уявлення про діяльність поліції та дискредитували роботу правоохоронного органу», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Правоохоронці з’ясували, що учасники відео — мешканці Києва, які не мають жодного відношення до поліції. Вони, названі «акторами», видавали себе за поліцейських, щоб створити розважальний контент і привернути увагу у соцмережах.

Блогери знімали провокативні відео у формі поліції / © Поліція Києва

Блогери знімали провокативні відео у формі поліції / © Поліція Києва

Проти трьох таких осіб складено адміністративні протоколи за незаконне використання символіки Нацполіції (ст. 184-3 КУпАП), що передбачає штраф до 34 000 грн.

Блогерів затримали / © Поліція Києва

Блогерів затримали / © Поліція Києва

Блогерів затримали / © Поліція Києва

Також двох інших киян, які брали участь у створенні провокаційних відео, притягнули до відповідальності за дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП).

Поліція Києва закликала громадян не поширювати фейкові відео та нагадує, що незаконне використання поліцейської форми або символіки карається законом.

Реклама

Блогерів затримали / © Поліція Києва

© Поліція Києва

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що поліція Києва притягнула до відповідальності п’ятьох блогерів, які під час онлайн-трансляції напідпитку хизувались наявністю незареєстрованої зброї.

Окрім того, повідомлялось про те, що прикордонники Чернівецького загону затримали блогера з Львівщини, який намагався пішки незаконно перетнути кордон з Молдовою у жіночому вбранні. Він вдягнув сукню, щоб не привертати уваги.