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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
4057
Час на прочитання
2 хв

У Києві біля смітника викинули екзотичну тварину (фото)

Зоозахисники розповіли про чергову історію людської байдужості до екзотичних тварин.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Кіт та павук

Кіт та павук / © Kyiv Animal Rescue Group

У Печерському районі Києва на смітнику виявили незвичну знахідку — у покинутому тераріумі хтось залишив павука-птицеїда. Інцидент викликав обурення як у зоозахисників, так і в місцевих мешканців.

Про це повідомила команда Kyiv Animal Rescue Group у Facebook.

«Навіть у найскладніші часи ми маємо залишатися людьми — особливо стосовно тих, за кого самі взяли відповідальність», — зазначили зоозахисники.

Поки небайдужі мешканці намагалися знайти місце, куди можна прилаштувати павука, інші намагалися вкрасти в нього навіть тераріум.

Знайдений павук / © Kyiv Animal Rescue Group

Знайдений павук / © Kyiv Animal Rescue Group

«Поки небайдужі мешканці шукали, куди його прилаштувати, інші вже намагалися вкрасти в нього єдине, що лишилося — тераріум. На щастя, тераріум вдалося відстояти І павука передали нам. Отакий от красень тепер під нашою опікою. Не хвилюйтеся, годуємо ми його комахами — всі врятовані пташки живі й здорові», — додали у Kyiv Animal Rescue Group.

Знайдений павук / © Kyiv Animal Rescue Group

Знайдений павук / © Kyiv Animal Rescue Group

Знайдений павук / © Kyiv Animal Rescue Group

Знайдений павук / © Kyiv Animal Rescue Group

Зоозахисники закликали не покидати домашніх тварин навіть у складні життєві періоди та нагадують, що відповідальність за улюбленців — це назавжди.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за останні роки через зміну клімату отруйні павуки почали з’являтися в нових регіонах України, де раніше їх не було. Особливо часто від їх укусів потерпають люди на півдні країни — в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Там уже мешкають каракурти, тарантули, павуки-зебри, жовті сакські павуки та інші агресивні види.

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