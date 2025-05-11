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- Київ
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У Києві біля метро Позняки сталася пожежа - у ДСНС розповіли деталі (фото)
Вогонь розповсюдився на один із магазинів.
У Києві на проспекті Петра Григоренка 11 травня 2025 року сталася масштабна пожежа. Відео загоряння поширили місцеві телеграм-канали.
У ДСНС Києва журналісту ТСН розповіли, що за попередньою інформацією загорілося сміття у сміттєзбірнику. Вогонь перекинувся на сусідні магазини на площі приблизно 50 м².
Повідомляється, що попередньо вогонь почався в МАФі, після чого перекинувся на сусідні магазини.
На місце події оперативно прибули рятувальники, які наразі працюють над ліквідацією наслідків пожежі. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Причини загоряння встановлюються. Наразі всі заходи безпеки були вжиті своєчасно, і ситуація знаходиться під контролем.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харкові на ринку «Барабашово» зайнялася пожежа.