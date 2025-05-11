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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
177
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1 хв

У Києві біля метро Позняки сталася пожежа - у ДСНС розповіли деталі (фото)

Вогонь розповсюдився на один із магазинів.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Пожежа на Позняках

Пожежа на Позняках / © ДСНС

У Києві на проспекті Петра Григоренка 11 травня 2025 року сталася масштабна пожежа. Відео загоряння поширили місцеві телеграм-канали.

У ДСНС Києва журналісту ТСН розповіли, що за попередньою інформацією загорілося сміття у сміттєзбірнику. Вогонь перекинувся на сусідні магазини на площі приблизно 50 м².

Повідомляється, що попередньо вогонь почався в МАФі, після чого перекинувся на сусідні магазини.

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

На місце події оперативно прибули рятувальники, які наразі працюють над ліквідацією наслідків пожежі. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Причини загоряння встановлюються. Наразі всі заходи безпеки були вжиті своєчасно, і ситуація знаходиться під контролем.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харкові на ринку «Барабашово» зайнялася пожежа.

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