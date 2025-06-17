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- Київ
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У Києві безпілотник влетів у багатоповерхівку: удар потрапив на відео
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На світанку 17 червня російський безпілотник влетів просто у багатоповерхівку на Позняках, що в Дарницькому районі Києва.
Відео опублікував у своєму Телеграм-каналі очільник Офісу президента Андрій Єрмак.
“Київ. Ось так воює росія - вбиває цивільних у звичайних будинках, свідомо. Так воюють автократії“, - наголосив Єрмак.