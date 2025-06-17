У Києві безпілотник влетів у багатоповерхівку: удар потрапив на відео

Атака БпЛА по будинку в Києві. / © Associated Press

Реклама

На світанку 17 червня російський безпілотник влетів просто у багатоповерхівку на Позняках, що в Дарницькому районі Києва.

Відео опублікував у своєму Телеграм-каналі очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

“Київ. Ось так воює росія - вбиває цивільних у звичайних будинках, свідомо. Так воюють автократії“, - наголосив Єрмак.

Реклама

Дата публікації 08:56, 17.06.25 Кількість переглядів 273 Безпілотник РФ влучив у багатоповерхівку в Києві: моторошне відео