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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
4774
Час на прочитання
1 хв

У Києві безпілотник влетів у багатоповерхівку: удар потрапив на відео

доповнюється

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака БпЛА по будинку в Києві.

Атака БпЛА по будинку в Києві. / © Associated Press

На світанку 17 червня російський безпілотник влетів просто у багатоповерхівку на Позняках, що в Дарницькому районі Києва.

Відео опублікував у своєму Телеграм-каналі очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

“Київ. Ось так воює росія - вбиває цивільних у звичайних будинках, свідомо. Так воюють автократії“, - наголосив Єрмак.

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