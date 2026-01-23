У Києві без тепла залишаються майже дві тисячі будинків: де найскладніша ситуація

Опалення / © pexels.com

Станом на ранок 23 січня у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання після масованих атак ворога. Без опалення все ще перебувають 1 940 багатоквартирних будинків.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Де тривають підключення

За словами міського голови, будинки підключають до мережі вже вдруге після обстрілів, що відбулися 9 та 20 січня. Найбільше проблем із теплопостачанням наразі фіксують у таких районах:

Лівий берег (більшість об’єктів);

Печерський район ;

Частина Голосіївського та Солом’янського районів.

Динаміка відновлення

Комунальні служби працюють у посиленому режимі. Попри складність робіт, за останню ніч енергетикам та тепловикам вдалося повернути тепло у понад 650 будинків.

«Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та повернути комфорт у домівки киян», — наголосив Віталій Кличко.

Зазначимо, енергосистема міста зазнала значних пошкоджень під час останніх повітряних атак РФ, що призвело до збоїв у роботі котелень та насосних станцій.

Раніше ми писали про те, що від понеділка вже прийде відлига, 26 січня у Києві вдень буде +1°C.

Як зазначив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, потепління в Україні знизить споживання електроенергії, проте миттєвого покращення ситуації зі світлом у Києві очікувати не варто.