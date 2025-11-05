У Києві автобус врізався в електроопору: є постраждалі (фото)

У Києві маршрутка врізалася в електроопору

У Святошинському районі Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного автобуса.

Про це повідомили у поліції Києва.

Там заявили про аварію з потерпілими надійшло близько 15:30.

ДТП з маршрутним автобусом в Києві Фото: Нацполіція Києва

Попередньо з’ясовано, що водій маршрутного автобуса марки МАЗ не впорався з керуванням і врізався в електроопору біля автозаправної станції на проспекті Академіка Палладіна.

Унаслідок зіткнення п’ятеро пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості. Їм надається медична допомога, вирішується питання про госпіталізацію постраждалих.

На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, патрульні та медики. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії та причини, які могли призвести до втрати керування транспортом.

