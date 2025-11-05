ТСН у соціальних мережах

У Києві автобус врізався в електроопору: є постраждалі (фото)

У Святошинському районі Києва маршрутний автобус потрапив у ДТП.

Віра Хмельницька
У Києві автобус врізався в електроопору: є постраждалі (фото)

У Києві маршрутка врізалася в електроопору

У Святошинському районі Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного автобуса.

Про це повідомили у поліції Києва.

Там заявили про аварію з потерпілими надійшло близько 15:30.

ДТП з маршрутним автобусом в Києві Фото: Нацполіція Києва

ДТП з маршрутним автобусом в Києві Фото: Нацполіція Києва

Попередньо з’ясовано, що водій маршрутного автобуса марки МАЗ не впорався з керуванням і врізався в електроопору біля автозаправної станції на проспекті Академіка Палладіна.

Унаслідок зіткнення п’ятеро пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості. Їм надається медична допомога, вирішується питання про госпіталізацію постраждалих.

На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, патрульні та медики. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії та причини, які могли призвести до втрати керування транспортом.

Нагадаємо, також йшлося про ДТП у Львові. Там жінку двічі збили на дорозі. Жінка загинула вранці 5 длистопада на об’їзній дорозі — її збили два авто. Поліція просить очевидців допомогти встановити особу загиблої.

