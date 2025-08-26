- Дата публікації
У Києві авто збило пенсіонера на триколісному велосипеді: деталі ДТП (фото)
У Києві водійка легковика не надала перевагу в русі та наїхала на керманича велосипеда.
У Подільському районі Києва водійка авто на смерть збила 76-річного чоловіка, який їхав триколісним велосипедом. Поліція встановлює обставини смертельної ДТП.
Про це повідомило Головне управління Нацполіції у Києві.
За попередніми даними правоохоронців, 67-річна водійка авто Hyundai виїжджала на ділянку дороги з круговим рухом, не надала перевагу у русі та наїхала на 76-річного керманича триколісного велосипеда.
Під час аварії чоловік зазнав несумісних із життям травм.
На місці аварії працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП. Правоохоронці встановлюють механізм та обставини інциденту.
До слова, напередодні у Києві на зупинці маршрутка влетіла в автобус. Через аварію постраждали двоє людей. Поліція показала фото зім’ятої маршрутки.
Кількома днями раніше у центрі Києва поліцейські затримали п’яного водія електросамоката, який порушив комендантську годину. Порушнику загрожує чималий штраф.