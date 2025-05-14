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- Київ
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У Києві бус ТЦК потрапив у ДТП: мобілізовані кинулися навтьоки і нібито були у кайданках
У місцевих пабліках пишуть, що мобілізовані, що вибігли з буса, який потрапив у ДТП, були у кайданках. ТЦК цю інформацію заперечує.
У Києві мікроавтобус ТЦК, який перевозив мобілізованих, потрапив у ДТП.
Відповідне відео поширили місцеві пабліки.
«Після ДТП з бусика вибігли двоє у кайданках. Один невдовзі повернувся, а інший сів в попутню „Газельку“ і втік. Шукали-шукали його вчора, навіть „перехват“ вводили, але невідомо, чи знайшли», — пише «Київ оперативний».
За інформацією каналу, в аварії травми отримали три співробітники ТЦК та СП.
Реакція ТЦК
У Київському міському ТЦК стверджують, що аварію спровокував один із мобілізованих.
«Для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації, повідомляємо, що під час руху автівки з мобілізованими громадянами на збірний пункт міста Києва один з них несподіванно смикнув за кермо, внаслідок чого і відбулось ДТП», — йдеться в повідомленні.
Натомість спростовують, що мобілізовані були закуті у кайданки. Мовляв, «засобів стримування та обмеження військовослужбовці ТЦК та СП не використовують».
«Внаслідок ДТП деякі мобілізовані громадяни у стресовому стані відбігли від авто, проте заспокоївшись повернулись щоб надати постраждалим необхідну допомогу», — додали у військкоматі.
Під час ДТП травми різного ступеню отримали військовослужбовці ТЦК, загрози їхньому життю не має.
Раніше повідомлялося, що у Дніпрі чоловік тікав від мобілізації та потрапив під авто.