У Києві бус ТЦК потрапив у ДТП: мобілізовані кинулися навтьоки і нібито були у кайданках

ДТП з бусом ТЦК у Києві

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У Києві мікроавтобус ТЦК, який перевозив мобілізованих, потрапив у ДТП.

Відповідне відео поширили місцеві пабліки.

«Після ДТП з бусика вибігли двоє у кайданках. Один невдовзі повернувся, а інший сів в попутню „Газельку“ і втік. Шукали-шукали його вчора, навіть „перехват“ вводили, але невідомо, чи знайшли», — пише «Київ оперативний».

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За інформацією каналу, в аварії травми отримали три співробітники ТЦК та СП.

Дата публікації 19:26, 14.05.25 Кількість переглядів 30 У Києві автівка ТЦК потрапила у ДТП: мобілізовані кинулися навтьоки

Реакція ТЦК

У Київському міському ТЦК стверджують, що аварію спровокував один із мобілізованих.

«Для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації, повідомляємо, що під час руху автівки з мобілізованими громадянами на збірний пункт міста Києва один з них несподіванно смикнув за кермо, внаслідок чого і відбулось ДТП», — йдеться в повідомленні.

Натомість спростовують, що мобілізовані були закуті у кайданки. Мовляв, «засобів стримування та обмеження військовослужбовці ТЦК та СП не використовують».

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«Внаслідок ДТП деякі мобілізовані громадяни у стресовому стані відбігли від авто, проте заспокоївшись повернулись щоб надати постраждалим необхідну допомогу», — додали у військкоматі.

Під час ДТП травми різного ступеню отримали військовослужбовці ТЦК, загрози їхньому життю не має.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі чоловік тікав від мобілізації та потрапив під авто.