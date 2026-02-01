У Києві відновлюють теплопостачання: скільки ще будинків без опалення

Опалення

Реклама

У Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання після аварійної ситуації в енергосистемі. Станом на ранок тепло вже повернули до понад 2,7 тисячі будинків, однак частина киян досі залишається без опалення.

Про це повідомляє Міністр розвитку громад та територій України.

Скільки будинків без тепла

Від учорашнього вечора опалення відновили у більш ніж 2 700 житлових будинках. Водночас наразі без тепла залишаються ще 693 будинки, частина з яких постраждала після останнього ворожого обстрілу.

Реклама

Найбільше проблем із теплопостачанням зафіксовано у Солом’янському та Печерському районах Києва. Аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Зазначається, що до ліквідації наслідків аварії сьогодні залучено додатково 114 ремонтних бригад і понад 500 працівників. До робіт долучилися фахівці з інших регіонів та Укрзалізниці.

Для забезпечення теплом лікарень, пологових будинків та опорних Пунктів Незламності використовують 69 мобільних котелень.

Водопостачання та водовідведення у Києві працюють у штатному режимі.

Реклама

«Продовжуємо відновлення і крок за кроком повертаємо киянам тепло й енергію», — зазначив Кулеба.

Раніше повідомлялося, що станом на ранок 1 лютого без тепла залишаються близько 1000 житлових будинків. Фахівці працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше ліквідувати наслідки аварії та повернути опалення до осель киян.

Так, комунальники й енергетики: усувають пошкодження в мережах, поетапно підключають будинки до тепла й контролюють стабільність роботи системи після відновлення подачі теплопостачання.