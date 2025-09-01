У Києві аферистка під виглядом працівниці пошти ошукала літню жінку: скільки вона вкрала

Шахрайка / © Поліція Києва

У Києві шахрайка, видавши себе за доньку працівника пошти, заволоділа всіма заощадженнями літньої жінки.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

За інформацією поліції, до Шевченківського управління поліції Києва надійшло повідомлення від 86-річної мешканки про шахрайство. Пенсіонерка розповіла, що до її квартири прийшла невідома жінка, яка представилася донькою співробітника пошти.

Зловмисниця переконала літню жінку, що потрібно обміняти старі купюри на нові, і під час «обміну» заволоділа всіма її заощадженнями. Реальні гроші аферистка замінила конвертом із папером і втекла. Жінка виманила у 86-річної киянки 267 тис. гривень.

Оперативно-розшукові заходи дозволили поліцейським встановити особу підозрюваної та затримати її відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили жінці про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України — шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілій. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою. Їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.

