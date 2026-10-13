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- Київ
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У Києві 70-річна жінка загубила в автобусі сумку з прикрасами та мільйоном гривень
Правоохоронці Деснянського району розібрали металеві елементи «гармошки» автобуса, аби дістати й повернути 70-річній киянці сумку з понад мільйоном гривень, золотом і документами на майно.
У Деснянському районі Києва сталася непересічна подія — 70-річна місцева мешканка випадково залишила у громадському транспорті сумку, у якій везла всі свої заощадження, коштовності та документи. Помітивши зникнення одразу після виходу з автобуса, схвильована киянка звернулася до поліції.
Про це повідомили у поліції Києва.
Як з’ясувалося, у ручній поклажі жінки перебувало понад мільйон гривень у різній валюті, золоті прикраси, а також документи на нерухомість.
Оперативники карного розшуку Деснянського управління поліції негайно встановили потрібний автобус та разом із водієм приступили до огляду салону.
Виявилось, що під час руху транспорту сумка провалилася у захисний гофрований чохол під поворотним кругом — так званою «гармошкою». Щоб вилучити речі, поліцейським довелося частково розібрати металеві елементи механізму.
Найприємнішим моментом став фінал цієї історії. Правоохоронці повернули жінці загублену сумку з усім її вмістом, а разом із нею і спокій після кількох тривожних годин.
Киянка не приховувала радості та щиро дякувала поліцейським за те, що не залишили її сам на сам із бідою, уважно поставилися до ситуації та зробили все, аби допомогти їй та знайти втрачене майно.
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