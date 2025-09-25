ТСН у соціальних мережах

Київ
160
2 хв

У Києві 6-річний хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті: з’явилися фото, відео

Поки батьки робили покупки, їхній син, залишившись без нагляду, взяв з прилавку запальничку та підпалив нею картонну коробку з кріслом, вогонь миттєво розгорівся та охопив ще декілька стелажів з товарами.

Світлана Несчетна
Малий палій

Малий палій / © Поліція Києва

У Києві 6-річний хлопчик влаштував пожежу в будівельному гіпермаркеті.

Про це повідомила поліція Києва у Facebook.

«Поки подружжя здійснювали покупки, їхній 6-річний син, залишившись без нагляду, взяв з прилавку запальничку та підпалив нею картонну коробку з кріслом. Вогонь миттєво розгорівся та охопив ще декілька стелажів з товарами. На щастя, ніхто не постраждав», — розповіли у поліції.

Днями, до поліції Києва надійшло повідомлення про пожежу в гіпермаркеті у Дніпровському районі. Для зʼясування обставин на місце події виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції та працівники ДСНС, які оперативно загасили полум’я.

Пожежа в «Епіцентрі» у Дніпровському районі / © Поліція Києва

Як встановили правоохоронці, пожежу спричинив 6-річний відвідувач магазину. Поки батьки обирали товари та залишили малолітнього сина без нагляду, він підійшов до прилавку з запальничками та взяв одну з них, після чого підпалив картонну коробку з кріслом.

Вогонь миттєво охопив ще декілька стелажів із товарами, та внаслідок пожежі магазин зазнав збитків на суму понад 30 тисяч гривень. На щастя, ніхто з відвідувачів та персоналу закладу не постраждав.

Поліція притягнула батьків малого палія до відповідальності.

Профілактична бесіда з 6-річним розбишакою та його мамою / © Поліція Києва

Поліцейські провели із дитиною профілактичну бесіду та склали у відношенні його батьків адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 184 КУпАП — неналежне виконання батьками своїх обовʼязків щодо виховання дітей, їм загрожує чималий штраф.

Поліція Києва закликає батьків бути більш пильними до своїх дітей та в жодному разі не залишати їх без нагляду.

Нагадаємо, у січні минулого року сталася схожа подія. У Солом’янському районі Києва 7-річний хлопчик підпалив ігрову кімнату у ТРЦ «Космополіт».

