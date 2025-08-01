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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві 57-річний чоловік зґвалтував дівчаток восьми та 12 років: що йому загрожує

Чоловік запросив у свою квартиру двох дівчат восьми та 12 років та по черзі зґвалтував, підозрюваний скористався тим, що діти довіряли йому.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
В.о. керівника Київської міської прокуратури Сергій Ходаківський просив суд взяти підозрюваного під варту без визначення застави

В.о. керівника Київської міської прокуратури Сергій Ходаківський просив суд взяти підозрюваного під варту без визначення застави / © Київська міська прокуратура

У Києві 57-річному чоловіку повідомлено про підозру у зґвалтуванні дівчаток восьми та 12 років.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури у Facebook.

«В.о. керівника Київської міської прокуратури Сергій Ходаківський як старший групи ювенальних прокурорів повідомив про підозру 57-річному мешканцю столиці, який запросив у свою квартиру двох дівчат восьми та 12 років та по черзі зґвалтував. Підозрюваний скористався тим, що діти через свій вік довіряли йому», — йдеться у повідомленні.

Підозрюваного затримали. Його дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 152 КК України, а саме як зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди, а також вчинення зґвалтування повторно.

Підозрюваного заарештували без права внесення застави / © Київська міська прокуратура

Підозрюваного заарештували без права внесення застави / © Київська міська прокуратура

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк 15 років або довічно.

У судовому засіданні під час обрання чоловіку запобіжного заходу Сергій Ходаківський просив суд взяти підозрюваного під варту без визначення застави.

Деснянський районний суд підтримав позицію прокурорів — чоловіка арештували без права внесення застави. Строк дії запобіжного заходу — до 26 вересня 2025 року.

Нагадаємо, у Бородянці на Київщині 27-річний чоловік зґвалтував шестирічну доньку свого знайомого.

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