- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 79
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві 57-річний чоловік зґвалтував дівчаток восьми та 12 років: що йому загрожує
Чоловік запросив у свою квартиру двох дівчат восьми та 12 років та по черзі зґвалтував, підозрюваний скористався тим, що діти довіряли йому.
У Києві 57-річному чоловіку повідомлено про підозру у зґвалтуванні дівчаток восьми та 12 років.
Про це йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури у Facebook.
«В.о. керівника Київської міської прокуратури Сергій Ходаківський як старший групи ювенальних прокурорів повідомив про підозру 57-річному мешканцю столиці, який запросив у свою квартиру двох дівчат восьми та 12 років та по черзі зґвалтував. Підозрюваний скористався тим, що діти через свій вік довіряли йому», — йдеться у повідомленні.
Підозрюваного затримали. Його дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 152 КК України, а саме як зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди, а також вчинення зґвалтування повторно.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк 15 років або довічно.
У судовому засіданні під час обрання чоловіку запобіжного заходу Сергій Ходаківський просив суд взяти підозрюваного під варту без визначення застави.
Деснянський районний суд підтримав позицію прокурорів — чоловіка арештували без права внесення застави. Строк дії запобіжного заходу — до 26 вересня 2025 року.
Нагадаємо, у Бородянці на Київщині 27-річний чоловік зґвалтував шестирічну доньку свого знайомого.