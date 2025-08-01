У Києві 57-річний чоловік зґвалтував дівчаток восьми та 12 років: що йому загрожує

В.о. керівника Київської міської прокуратури Сергій Ходаківський просив суд взяти підозрюваного під варту без визначення застави / © Київська міська прокуратура

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У Києві 57-річному чоловіку повідомлено про підозру у зґвалтуванні дівчаток восьми та 12 років.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури у Facebook.

«В.о. керівника Київської міської прокуратури Сергій Ходаківський як старший групи ювенальних прокурорів повідомив про підозру 57-річному мешканцю столиці, який запросив у свою квартиру двох дівчат восьми та 12 років та по черзі зґвалтував. Підозрюваний скористався тим, що діти через свій вік довіряли йому», — йдеться у повідомленні.

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Підозрюваного затримали. Його дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 152 КК України, а саме як зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди, а також вчинення зґвалтування повторно.

Підозрюваного заарештували без права внесення застави / © Київська міська прокуратура

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк 15 років або довічно.

У судовому засіданні під час обрання чоловіку запобіжного заходу Сергій Ходаківський просив суд взяти підозрюваного під варту без визначення застави.

Деснянський районний суд підтримав позицію прокурорів — чоловіка арештували без права внесення застави. Строк дії запобіжного заходу — до 26 вересня 2025 року.

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Нагадаємо, у Бородянці на Київщині 27-річний чоловік зґвалтував шестирічну доньку свого знайомого.