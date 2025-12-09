ТСН у соціальних мережах

1 хв

У Києві 50% споживачів залишаються без світла — Укренерго

«Укренерго» спростовує інформацію про 70% споживачів без електрики у Києві і пояснює реальну ситуацію зі світлом.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Відключення світла у Києві 9 грудня

Відключення світла у Києві 9 грудня / © Associated Press

«Укренерго» спростовує поширену у Мережі інформацію, що нібито 70% споживачів у Києві наразі знеструмлено.

Про це передає пресслужба компанії.

Низка ЗМІ і Телеграм-каналів вийшли з повідомленнями про те, що 70% споживачів у Києві наразі знеструмлені.

З цього приводу «Укренерго» уточнило:

  • аварійні відключення, які перед цим діяли у столиці, наразі скасовані.

  • реальний обсяг знеструмлень у Києві не перевищує 50% споживачів,

  • наразі у Києві застосовуються погодинні відключення, відповідно до графіків, оприлюднених раніше.

Раніше ми публікували оновлені графіки стабілізаційних відключень по областях України на 9 грудня.

