- Київ
- 25
1 хв
У Києві 50% споживачів залишаються без світла — Укренерго
«Укренерго» спростовує інформацію про 70% споживачів без електрики у Києві і пояснює реальну ситуацію зі світлом.
«Укренерго» спростовує поширену у Мережі інформацію, що нібито 70% споживачів у Києві наразі знеструмлено.
Про це передає пресслужба компанії.
Низка ЗМІ і Телеграм-каналів вийшли з повідомленнями про те, що 70% споживачів у Києві наразі знеструмлені.
З цього приводу «Укренерго» уточнило:
аварійні відключення, які перед цим діяли у столиці, наразі скасовані.
реальний обсяг знеструмлень у Києві не перевищує 50% споживачів,
наразі у Києві застосовуються погодинні відключення, відповідно до графіків, оприлюднених раніше.
